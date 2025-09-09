Son Mühür/ Beste Temel- Trendyol Süper Lig'in ilk dört haftasında topladığı sekiz puanla zirve takibini sürdüren Göztepe, kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sezon başında forvet hattında önemli değişimlere giden İzmir temsilcisi, genç yetenek Romulo'yu Alman devi Leipzig'e 20+5 milyon Euro bonservisle, Emerson'ı ise Fransız ekibi Toulouse'a 3,2 milyon Euro karşılığında göndermişti. Bu yüksek bedelli transferlerin ardından forvet mevkisinde oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe yönetimi, arayışlarını hızlandırdı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Bristol City'nin genç golcüsü için pazarlıklar başladı

Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Bristol City'nin 22 yaşındaki golcüsü Sinclair Armstrong'u transfer listesinin ilk sırasına aldı. Göztepe, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Sezon öncesinde kadroda düşünülmediği belirtilen Armstrong'un, Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İzmir ekibi, bu transferi sonuçlandırmak için Bristol City'ye iki farklı teklif sundu. İlk teklifin 1 milyon Euro bonservis bedeli olduğu bildirilirken, bu tekliften sonuç alınamaması halinde opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılacağı belirtildi. Her iki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Transfer gerçekleşirse forvet rotasyonu şekillenecek

Göztepe, Sinclair Armstrong transferini tamamlaması halinde, forvet rotasyonunu zenginleştirmiş olacak. Takımdaki diğer golcüler Juan, Janderson ve Sabra'ya Armstrong'un da eklenmesiyle teknik direktörün elindeki seçenekler artacak. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve hızlı yapısıyla dikkat çeken Armstrong'un, Süper Lig'in dinamik temposuna uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Göztepe'nin bu hamlesi, ligin kalan bölümünde hücum gücünü artırma ve hedeflerine daha emin adımlarla yürüme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.