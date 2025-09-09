Son Mühür/ Beste Temel - İZSU’nun ilçede yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarının ardından Bornova Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin en işlek güzergâhlarından Mustafa Kemal Caddesi’ni asfaltlayarak okulların açılışına hazır hale getirdi. Çalışmalar, Fevzi Çakmak Caddesi’nin yenilenmesiyle devam etti.

Başkan Eşki çalışmaları sahada izledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın ilk ışıklarına kadar süren asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Eşki, özellikle okulların bulunduğu bölgelerde trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çekerek çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.

“Bornova’nın her köşesinde konforlu yollar”

Başkan Eşki, “Özellikle okulların çevresindeki cadde ve sokaklara öncelik verdik. İlk ders ziliyle artan trafik yoğunluğunu azaltmak için gece gündüz çalışarak okullar açılmadan bu çalışmaları tamamladık. Bornova’nın her köşesinde konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.