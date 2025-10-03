Sultanlar Ligi’nin yeni temsilcilerinden Göztepe Kadın Voleybol Takımı, sezon öncesi hazırlık sürecinde sergilediği performansla taraftarına umut aşıladı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga şampiyonu SSC Palmberg Schwerin ile İzmir’de iki özel maç oynadı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmaların ilkinde 3-2 mağlup olan Göztepe, ikinci buluşmada rakibini 3-1 yenerek güçlü bir mesaj verdi.

Göztepe’den güçlü dönüş

İlk maçta tie-break setinde kaybeden İzmir ekibi, ikinci müsabakada etkili servis ve bloklarıyla dikkat çekti. Takımın genç oyuncularının performansı teknik ekibi memnun ederken, yeni transferlerin uyum sürecinin hızla tamamlandığı gözlendi.

Kupa Voley sınavı Bursa’da

Hazırlık maçlarını geride bırakan Göztepe, şimdi gözünü Kupa Voley grup etabına çevirdi. Bursa’da oynanacak karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip:

8 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile, 9 Ekim’de Bahçelievler Belediye ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, Göztepe’nin resmi maç öncesi son provasını oluşturacak.

Ligde ilk rakip Nilüfer Belediyespor

Sultanlar Ligi’ndeki ilk sınavına ise 12 Ekim’de çıkacak olan Göztepe, sahasında Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak. Yönetim ve teknik heyet, İzmir’de oynanacak bu maç için taraftar desteğinin önemine vurgu yapıyor.