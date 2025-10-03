Son Mühür- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı düzenleme ile mali müşavirlerin mükellefler adına kendi ofislerinden fatura kesmelerine son verildi. Yeni uygulamaya göre, her işletme faturalarını yalnızca kendi bilgisayarı, e-imzası ve kullanıcı bilgileri üzerinden düzenlemek zorunda olacak.

Usulsüz işleme ağır cezalar

Mükellef adına mali müşavir ofisinde kesilen faturalar, Maliye’nin IP tespitiyle belirlendiğinde ciddi yaptırımlar uygulanacak. Her bir fatura için 4.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Vergi kaybı söz konusu olursa ayrıca 1 kat vergi ziyaı cezası da uygulanacak. Mali müşavirlere ise ayrıca mesleki disiplin cezaları gündeme gelecek.

“Doğru karar ama entegrasyon eksik”

Kararı değerlendiren Mali Müşavir Mehmet Kıvrak, düzenlemenin ilkesel olarak doğru olduğunu ancak hazırlık sürecinin eksik bırakıldığını söyledi. Kıvrak, şunları dile getirdi:

“Türkiye’deki işletmelerin yüzde 15-20’sinin faturasını mali müşavirler kesiyor. Bir anda tüm işletmelerin bu sisteme entegre olması mümkün değil. 80 yaşında mükellefimiz var, 50 yıldır defterini tutuyoruz. Adam bırakın fatura kesmeyi, WhatsApp bile kullanmıyor. Böyle kişilerin sisteme uyumu çok zor.”

“Pilot uygulama olmalıydı”

Kıvrak, kararın uygulama sürecine yönelik eleştirilerini ise şöyle ifade etti:



“Türkiye’de maalesef bazı düzenlemeler altyapısı hazırlanmadan hayata geçiriliyor. Bu karar öncesinde pilot illerde deneme yapılmalıydı. İzmir gibi bir şehirde 3-6 aylık uygulama ile eksikler ve hatalar görülür, ardından tüm Türkiye’ye yayılırdı. Geçmişte Maliye Bakanlığı böyle çalışırdı; STK’ların ve ticaret odalarının görüşü alınır, ardından sistem kademeli şekilde uygulanırdı. Bu yöntem daha sağlıklı olurdu.”

İşletmelere yeni yükümlülük

Yeni karar, mükelleflerin elektronik fatura süreçlerini kendi altyapıları üzerinden yürütmesini zorunlu kılıyor. Mali müşavirler, bundan sonraki süreçte yalnızca danışmanlık ve rehberlik görevleriyle mükelleflerin yanında olacak.