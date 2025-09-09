Kaleci ve forvet arayışında olan sarı-kırmızılı ekip, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli eldiven Doğan Alemdar ile forvet Bertuğ Yıldırım'ın yanı sıra, İngiliz takımı Bristol City'den İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u da listesine ekledi.

Yabancı Kontenjanı İçin Sabra Kiralanıyor

Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı. Yabancı kontenjanı nedeniyle yer açmak isteyen yönetim, bu sezon transfer edilen 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kiralamaya karar verdi. Kulübün, Sabra için 1. Lig takımlarıyla temas halinde olduğu öğrenilirken, Armstrong için de 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya varmayı hedeflediği belirtildi. Yönetimin, Armstrong transferini tamamlaması durumunda maliyeti yüksek olan Bertuğ Yıldırım'dan vazgeçeceği de vurgulandı.

Sinclair Armstrong Kimdir?

İrlanda doğumlu 22 yaşındaki forvet, kariyerine ülkesinde Shamrock Rovers'ta başladı. Ardından Galway United ekibinde oynayan Armstrong, daha sonra İngiltere'de Torquay United, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon Bristol City'de İngiltere Championship'te 3, İngiltere Lig Kupası'nda ise 2 maça çıkan genç oyuncu, 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda oynama şansı buldu.