FIBA Avrupa Kupası C Grubu’ndaki son maçında Romanya deplasmanında CSM Oradea ile karşılaşan Aliağa Petkimspor, parkeden 77-71 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla grup liderliğini rakibine kaptıran İzmir temsilcisi, buna rağmen topladığı puanlarla en iyi ikinci sıradaki 6 takım arasında yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

En iyi ikinciler sıralamasında 3’üncü oldu

Turnuvada gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım arasında bir değerlendirme yapılırken, Aliağa Petkimspor bu sıralamada 3’üncü sırayı elde etti. Böylece İzmir ekibi, organizasyondaki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

İkinci turdaki rakipler belirledi

Kura çekimiyle birlikte Aliağa Petkimspor’un yer alacağı grup da netleşti. İzmir ekibi, N Grubu’nda mücadele edecek. Bu gruptaki rakipler ise Avrupa basketbolunun güçlü temsilcileri:

Dinamo Sassari (İtalya)

Zaragoza (İspanya)

Peristeri (Yunanistan)

Aralık ayında kritik maçlar başlıyor

İkinci tur karşılaşmalarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. Bu aşamada 4’erli gruplarda oynanacak maçların sonunda, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

“Tarihimizde ilk kez” vurgusu

Aliağa Petkimspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa serüvenlerine dikkat çekerek şu mesajı paylaştı: “Tarihimizde ilk kez katıldığımız FIBA Avrupa Kupası’nda 2’nci turda yola devam ediyoruz.”

İzmir basketbolunda büyük gurur

İlk kez mücadele ettiği Avrupa kupasında önemli bir başarı yakalayan Aliağa Petkimspor, hem grubundaki performansı hem de ikinci tura yükselmesiyle İzmir spor camiasında büyük sevinç yarattı. Aralık ayında başlayacak ikinci tur maçları, İzmir ekibinin Avrupa sahnesindeki kaderini belirleyecek.