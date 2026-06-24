Son Mühür/ Merve Turan- Menderes Belediyesi, yaz tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar ve aileler için heyecan verici bir adım attı.

Yaz spor okullarının kayıt süreci resmen başlarken, çocukların hem spor yapması hem de sosyal beceriler kazanması planlıyor.

Kayıtlar nereden yapılıyor?

İlçedeki çocukların sporla buluşması için Menderes Belediyesi tarafından başlatılan yaz okulu programında kayıtlar büyük ilgi görüyor.

Veliler, çocuklarını kayıt ettirmek için Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (MEGEM), Görece Spor Salonu, Gümüldür Spor Salonu veya Özdere Gençlik Parkı halı sahalarına giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Programın resmi açılışı 3 Temmuz’da yapılacak olup, ilk ders zili ise 6 Temmuz tarihinde çalacak.

8 farklı branşta eğitim şansı

Yaz spor okullarında, her çocuğun ilgi alanına uyabilecek toplam 8 ayrı branş belirlenmiş durumda. Eğitimler yaş gruplarına göre şu şekilde ayrılıyor:

Jimnastik: 2017-2021 arası doğumlular

Basketbol: 2014-2019 arası doğumlular

Futbol: 2014-2020 arası doğumlular

Voleybol: 2014-2019 arası doğumlular

Boks: 2009-2016 arası doğumlular

Taekwondo-Kickboks: 2009-2020 arası doğumlular

Tenis: 2014-2020 arası doğumlular

Halk dansları: 2013-2018 arası doğumlular

Eğitimlerin yerleri ise branşa göre farklılık gösteriyor. Jimnastik, basketbol, futbol, voleybol, boks ve halk dansları gibi branşlar Menderes Merkez ve Görece Spor Salonu’nda; basketbol ve dövüş sporları Gümüldür’de; futbol ve tenis ise Özdere’de yapılacak.

"Daha sağlıklı nesiller için çocuklarımızı spora teşvik edelim"

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için sporu her zaman önemsediklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımız için yılın her dönemi spor faaliyetleri yapıyoruz.

Menderesli çocuklarımız ve gençlerimizin gelişmesi, sağlıklı büyümesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor alanında hizmetlerimiz azalmadan devam ediyor. Yaz spor okullarımız yakında başlayacak.

Çocuklarımızı birlikte keyifli vakit geçirmeye, birlikte öğrenme ve gelişmeye davet ediyorum. Toplum olarak, daha sağlıklı nesiller için çocuklarımızı spora teşvik edelim." ifadelerini kullandı.