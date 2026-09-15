Trendyol Süper Lig’de sezona Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe, ligdeki galibiyet özlemini Corendon Alanyaspor deplasmanında da sona erdiremedi.

Rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan tek puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım olarak 2 puanla son sıraya yerleşti. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte 5 sezon sonra ilk kez küme düşme hattına geriledi.

Takımın durumu endişe yaratıyor

Sarı-kırmızılıların lige yaptığı bu kötü başlangıç, küme düşülen 2021-2022 sezonunu hatırlattı. 20 takımın yarıştığı o sezonda da benzer bir grafik çizerek ilk haftalarda ateş hattına giren Göz-Göz, sezon boyunca toparlanamayarak Süper Lig’den düşmüştü. Son iki sezondaki başarının ardından camiada, takımın ligdeki konumu büyük endişe yaratıyor.

Puan kaybı sürüyor

Ligde topladığı 2 puanın tamamını deplasman maçlarında kazanan Göztepe, sahasında ise henüz puan alamadı.

Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının karşısına çıktığı mücadelelerde Gençlerbirliği’ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü’ne ise 4-2 mağlup olan İzmir ekibi, iç saha avantajını kullanamadı.

Rize maçı öncesi savunmada çöküş

Milli araya girmeden önce pazar günü evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Göztepe, karşılaşmaya galibiyet hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak kritik müsabaka öncesinde takımdaki sakatlıklar teknik kadroyu endişelendiriyor.

Savunma hattında görev alan stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Alanyaspor maçında da görev alamayan orta saha oyuncusu Novatus Miroshi’nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Rakip Çaykur Rizespor üst sıraları hedefliyor

Göztepe’nin bu haftaki rakibi Çaykur Rizespor ise sezona güçlü başladı. Ligde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 9 puanla puan tablosunun 5. sırasında yer alıyor.