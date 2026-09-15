Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Evangelos Pateros, U20 Türkiye şampiyonluğunu ve sezon değerlendirmesinde bulundu. 2025-2026 sezonunda Challenge Cup ve Türkiye Şampiyonluğu yaşayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon yine çifte kupa hedefiyle yola çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda altyapılarda önemli başarılara imza atıyor. Milli takıma gönderdiği oyuncularla göz kamaştıran Göztepe, tecrübeli başantrenör Pateros ile başarıdan başarıya koşuyor.

“Göztepe için başarılı bir sezon oldu”

Hem A takımda hem altyapılarda önemli başarılara imza attıklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Evangelos Pateros, “Bence bu sezon Göztepe için başarılı bir sezon oldu. Sezon başında konuştuğumuz tüm hedeflerimize ulaştık. Challenge Cup’ı kazanmayı ve A takım, U16, U18 ve U20’de şampiyon olmayı hedefledik. Bunların hepsini başardık U14’te ise ikinci olduk. Bu konuda daha çok çalışmalıyız. Bu yüzden başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunun için Göztepe’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hedeflerimize ulaşmamız için bize çok büyük destek veriyorsunuz” diye konuştu.

“Gelecek yıl daha başarılı olacağız”

Önümüzdeki sezon daha başarılı bir sezon olacağını vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Evangelos Pateros, “Bu turnuvanın zamanlamasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Tüm oyuncularımız milli takım turnuvalarından yorgun döndü. Bütün sezonun ardından U20 Şampiyonası’nı Eylül ortasında oynatmak çok büyük bir hata. Normalde oyuncuların dinlenmesi gerekirken onlar burada görevlerini yapıyor. Biraz daha zorlanacağımızı düşünüyordum. Çünkü takım olarak düzenli antrenman yapmayalı aylar oldu. Ama hepsini tebrik ediyorum. Göztepe’yi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve tüm teknik ekibimi de tebrik ediyorum. Gelecek yıl bizim için daha da başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.