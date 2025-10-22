Son Mühür/ Osman Günden - Balçova’da yıllardır çözülemeyen “arsa mağdurları” sorunu çözüme kavuştu. Balçova Belediyesi’nin girişimleri ve bakanlıklarla yürütülen ortak çalışma sonucunda yüzlerce hak sahibinin mağduriyetinde önemli bir aşama kaydedildi.

Yıllardır beklenen çözüm geldi

Balçova’da uzun süredir devam eden ve kamuoyunda “arsa mağdurları” olarak bilinen sorun, yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda çözüme ulaştı. Balçova Belediyesi’nin girişimleriyle, ilgili bakanlıklarla sağlanan koordinasyon ve teknik iş birliği neticesinde, yüzlerce hak sahibinin mağduriyetinde önemli bir eşik aşıldı.

Başkan Yiğit’ten “tarihi müjde” açıklaması

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, gelişmeyi “tarihi bir müjde” olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Bugün Balçova için önemli bir günü yaşıyoruz. Yıllardır çözülemeyen ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan arsa mağdurları sorununu çözüme kavuşturduk. Bu gelişme, yalnızca hak sahipleri için değil, adil bir kent düzeni hedefiyle yol alan tüm Balçova için tarihi bir adımdır.”

‘Siyaset üstü bir kamu hizmeti gerçekleştirdik’

Başkan Yiğit, sürecin yalnızca belediyenin değil, tüm paydaşların ortak çabasıyla hayata geçirildiğini belirtti: “Bu süreçte yerel yönetim olarak elimizi taşın altına koyduk. Ancak bu başarı, yalnızca belediyemizin değil; merkezi idareden ilgili bakanlıklara, İzmir milletvekillerinden teknik personelimize kadar tüm paydaşların ortak emeğidir. Siyaset üstü bir kamu hizmetini hep birlikte hayata geçirdik.”

Teşekkür mesajı

Yiğit, açıklamasında katkı sunan isimlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve bakanlık bürokrasisine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’ya, belediyemizin bürokratlarına, teknik ekibimize ve sabırla destek veren kıymetli hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Plan süreci meclise taşınıyor

Başkan Yiğit, plan sürecine ilişkin de bilgi verdi: “Kasım ayı Belediye Meclisi toplantılarımızda, arsa mağdurlarıyla ilgili planlarımız meclise sunulacak. Komisyonlarımız şu anda planların nihai değerlendirmesini yapıyor. Bu tarihi adımın kalıcı bir çözüme dönüşmesi adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.” Yiğit, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Balçova Belediyesi olarak, ilçemizin geleceği için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”