Süper Lig’de sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek yeniden Avrupa potasına yaklaşan Göztepe’de yüzler gülerken, kulübede bir gerginlik dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Stanimir Stoilov, son haftalarda performansı düşen Junior Olaitan’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble’dan transfer edilen 23 yaşındaki Beninli futbolcu, ilk haftalardaki formunu kaybedince teknik heyetin eleştirilerine hedef oldu.

Sakatlık dönüşü düşüşe geçti

Sezonun ilk 6 maçında 11’de forma giyip 1 gol atan Olaitan, yaşadığı sakatlığın ardından bir süre sahalardan uzak kalmıştı. 19 Eylül–19 Ekim arasında 1 ay forma giyemeyen genç oyuncu, dönüşünde hem fiziksel hem mental olarak eski performansını yakalayamadı.

Üstelik sakatlık sürecinde kulüpten izin almadan Benin Milli Takımı’na gitmesi, kulüp içinde tepkiye yol açtı. 14 Ekim’de Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Nijerya’ya karşı ikinci yarıda forma giyen Olaitan, Göztepe’ye dönüşünde kadroda geri plana düştü.

Stoilov’dan açık mesaj: “Sorunu çözmeliyim”

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşısında oyuna sonradan giren Olaitan’ın performansını “amatör seviyede” olarak nitelendirdi. Bulgar teknik adam, oyuncusuna yönelik bugüne kadarki en sert açıklamasını yaptı:

“Olaitan’dan beklentimiz çok yüksek ama bugün oyuna girdiğinden itibaren amatör bir oyuncu gibi oynadı. Bu durumu bir an önce çözmem gerekiyor. Daha önce de benzer bir sorun yaşadık. Kendisinin milli takımını Göztepe’den daha fazla düşündüğünü hissediyorum.”

“Kimsenin gözünün yaşına bakmam”

Basın toplantısında tavizsiz bir tutum sergileyen Stoilov, disiplin vurgusu yaptı:

“Olaitan, 1,5–2 ay önce çok iyi durumdaydı. Ancak şu anda istediğimiz seviyeden çok uzak. Kimsenin gözünün yaşına bakmam.