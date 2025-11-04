Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin yürüttüğü “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programları kapsamında hem Türkiye genelinde hem de İzmir özelinde devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentin temizlik ve altyapı problemlerinin büyüdüğünü belirten Şahin, “42 bin çalışanı olan belediye çöp sorununu çözemiyor. Yamanlar’ın acilen devreye alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Belediye yönetiminin uzlaşmacı tutumuna rağmen somut adımların atılmadığını savunan Şahin, “İzmir’in artık cepten yiyeceği yılı kalmadı. Uzlaşmacı diyerek işin içinden çıkılmamalı” diye konuştu.

“Biz kardeşiz, kucaklaşmak istiyoruz”

“Hayırlı Günler komşum”, “Derdin Derdimizdir” programları hakkında son gelişmeleri aktararak açıklamalarına başlayan İl Başkanı Şahin, “30 ilçemiz ve il başkanlığımız da dahil olmak üzere her gün mutlaka programlarımız oluyor. Özellikle sosyal medyada çok büyük bilgi kirliliği var. Milletimize, terörsüz Türkiye konusunu net olarak izah edene kadar arkadaşlarımıza durmak, yatmak yok. İnsanımızın ayağına gidip dertlerini dinliyor, onları anlamaya ve kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Birlikte olduğumuzu, konuların farkında olduğumuzu ifade ediyoruz. 24 Ekim’de başladık, uzun süre de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gördük ki, insanımız terörsüz Türkiye’nin yolunu gözlüyor, kucaklaşmak için sabırsızlanıyormuş. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, düğmeye basıp ‘Terörsüz Türkiye’ dediğinde doğu ve güneydoğu illerindeki vatandaşımız başta olmak üzere herkes büyük bir heyecana kapıldı. Verdiğimiz mücadelede başarılı olacağımıza da eminiz. Bu coğrafyada herkes birbiriyle kucaklaşmış ama bugüne kadar ‘Sakın Kürtlerle kucaklaşmayın’ demişler. Böyle bir şey olamaz. Bunu bize kim enjekte etmeye çalışıyorsa onlar bizim birinci derece düşmanımızdır. Küresel emperyalistlerin oyununa gelinmesine engel olmalıyız. Biz kardeşiz, kucaklaşmak istiyoruz. Çok büyük oranda da karşılık görüyoruz” dedi.

“Yamanlar’ın acilen devreye sokulması lazım”

Program kapsamında İzmir özelinde de çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Şahin, şunları söyledi: “İnsanların derdi neyse bizim de derdimiz o. Şu anda İzmir zor bir durumda. Kenti karasinekler bastı, çöp sorunu aldı başını gitti. Kendi çöpünü bile atamayan bir şehirde yaşıyoruz, varın gerisini siz söyleyin. 42 bin çalışanı olan belediye çöp sorununu çözemiyor. Çözüme yönelik de bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Bana fikrim sorulduğunda çok acil şekilde İzmir’in 5 bin ton kapasiteli geri dönüşüm tesisinin bir yıl içinde yapılabileceğini, mevcut şartların zorlanılması gerektiğini söyledim. Hatta, bir tane değil, en az dört tesis yapılması gerektiğini biliyoruz. Çeşme’nin çöpü de atılacak, Kınık’ın da Kiraz’ın da… Bu konuşmayı yapalı iki ay oldu ama o günden bugüne hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden umutsuzum. Aslında çağın gerekliliklerine uygun, dışarıya zarar vermeyecek bir katı atık tesisi yapılabilir. Yamanlar’ın acilen hazırlanıp düzenlenmesi ve devreye alınması gerekiyor. Her yerde sıkıntılar var ama en azından daha önce Yamanlar’ın izni alınmıştı. Bu alan acil olarak değerlendirilebilir. Hiç olmayan, düşünülmeyen bir yeri daha yeni tespit edip oraya tesis yapmak istesen, izinlerin ve ÇED raporunun alınması zaten bir yıl sürer. Problem aslında bir haftada çözülebilir.”

“Başkan uzlaşma yanlısı ama problemler büyüyor”

“Bugüne kadar bu problemin çözülememe nedenini CHP zihniyetinin kaygısızlığı olarak yorumluyorum” sözleriyle devam eden Şahin, “CHP’li belediyeler çözüme yönelik hızlı adım atmıyor. İsmet İnönü’den bu yana böyleler, bir şey yapmaya hep karşılar. Birinci köprüye bile karşıydılar. Her şey kötü gidiyor. Bize, belediyenin bir eser göstermesi lazım. ‘Çöpü iyi toplayamadık ama Körfez’i iyi temizledik’ demeleri lazım. ‘Körfez’i temizleyemedik ama kentsel dönüşümü başardık’ demeleri lazım. İzmir’in ana problemleri var. Bu problemlerin hangisini çözdük? Bir de karşı tarafa ‘Eleştirel bakıyorsunuz’ diyorlar. Hayır, biz eleştirel bakmıyoruz. Eleştirmek için de eleştirmiyoruz. İzmir’in çöp problemi, Körfez’in kirliliği belediye başkanını ne kadar ilgilendiriyorsa beni de ilgilendiriyor. Ben de o sıkıntıları yaşıyor, kokuya maruz kalıyorum. Çöp, Körfez kirliliği, kentsel dönüşüm ve trafik… Bu ana problemlerin hiçbiri 10 yıldır çözülemiyor. Evet, belediye başkanımız uzlaşma yanlısı ve kavgacı değil, kabul. Biz de öyle düşünüyoruz. Fakat sorunlar çözülemeyince bunlar bir anlam ifade etmiyor. Ben de uzlaşmacıyım, ‘Üzerimize düşen ne varsa yapalım’ diyorum, kavga etmekten yana değilim. Problemler kar topu gibi büyüyor, bir yerde duvara toslayacaklar. ‘Sonra halimiz ne olacak?’ diye düşünüyorum” dedi.

“Bakanlık gelip burada çöp mü toplayacak”

İzmir’de 650 binin üzerindeki binanın risk altında olduğunu da söyleyen Şahin, “Aklım çıkıyor. 30 Ekim depreminde binalar yıkıldı, iki yıldır altında kaldık. Allah korusun. İzmir’in kendi depremi olduğunda ne yapacağız? Sındırgı’da deprem oluyor, bizim aklımız çıkıyor. Dört yıl oturup giden belediye başkanını da gördük. O da ‘sakin şehir’ diye geldi, gitti. Adamın arkasından ‘Şunu da yaptı’ diyebileceğimiz bir eser yok. İzmir’in cepten yiyeceği daha fazla yılı bence kalmadı. ‘Belediye başkanı uzlaşmacı ve çözüm arıyor’ diyerek işin içinden çıkılmamalı. Bir neşter vurulmalı ancak vurabileceklerine de inancım yok. Çöp gibi bir konunun üç günde çözülmesine inanıyorum. Belediyelerin birinci vazifesi çöp toplamaktır. Kırıcı konuşmak istemiyorum ama çöpü yapamıyorsan ne yapacaksın ki? ‘Bakanlık’ diyorlar, ne yapacak bakanlık gelip burada çöp mü toplayacak? İller Bankası’nın ödeneklerinde bir günlük gecikme yaşıyor musun? Hayır. Emlak vergisi topluyorsun. Evlere su veriyor, ödeme yapılmazsa hemen suyu kesiyor. Her ay biz su ve katı atık parası ödüyoruz. Vatandaş bunun parasını veriyor. Paramızı alıyorsun, çöpümüzü toplamıyorsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak, İzmirliler’in bu yaşanan sıkıntıları gördüğünü ve buna göre adımlar atacağına inandığını söyleyen Şahin, “Ben bir sonraki seçimde İzmirliler’in tüm bu sorunları göz önünde bulunduracağına inanıyorum. Çünkü bu sorunlar artık görülmeyecek gibi değil” diye konuştu.