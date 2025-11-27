Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak olan Göztepe’de, teknik direktör Stanimir Stoilov’un joker olarak değerlendirdiği Novatus Miroshi son haftalarda formayı aldı.

Geçen sezondan bu yana sol stoper, sol bek ve orta sahada görev yapabilen Tanzanyalı oyuncu, Brezilyalı Rhaldney’in yaşadığı form düşüklüğü sonrası ilk 11’e monte edildi.

Sezonun çoğunda yedekti, son iki maçta ilk 11 başladı

Bu sezon genellikle yedek bekleyen Miroshi, Kasımpaşa deplasmanı ve Kocaelispor karşılaşmalarına ilk 11’de çıktı.

23 yaşındaki oyuncu, orta sahada Nijeryalı Anthony Dennis ile kurduğu uyumla teknik heyetten geçer not aldı.

Rhaldney son haftalarda kulübeye çekildi

Sezonun ilk 11 haftasının tamamında ilk 11'de görev yapan Rhaldney ise son maçlarda yedek kaldı. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarında toplam sadece 25 dakika süre bulabildi. Teknik ekip, orta sahada Miroshi–Dennis ikilisini koruma eğiliminde.

Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Göztepe, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kart cezası sona eren sağ kanat Arda Okan takıma dönerken, sakatlığı süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra’nın bu hafta da sahada olması beklenmiyor.

Göztepe deplasmanda üç puanı hedefliyor

Takım içi rekabetin arttığı sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet, Antalyaspor deplasmanında orta sahadaki dinamizmi ön plana çıkarmayı planlıyor.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Miroshi’nin yine ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.