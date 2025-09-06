Süper Lig’de 4 hafta sonunda 8 puan toplayarak üçüncü sırada yer alan Göztepe’de gözler Brezilyalı forvet Juan Silva’ya çevrildi. Southampton’dan 900 bin euro karşılığında transfer edilen ve 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Juan, bu sezon henüz golle buluşamadı. 23 yaşındaki oyuncu, son olarak geçen sezonun 26. haftasında Samsunspor karşısında ağları sarsmış, maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Sakatlık ve kırmızı kart etkisi

Sezonun son bölümünde sakatlık yaşayan ve uzun süre takımdan uzak kalan Juan, 2025-2026 sezonunda da gol hasretini gidermeyi başaramadı. Bu sezon oynanan dört karşılaşmanın üçünde forma şansı bulan Brezilyalı oyuncu, net pozisyonlar yakalamasına rağmen gol atamadı.

Taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Juan, 2. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart görmesi nedeniyle Fatih Karagümrük deplasmanında görev yapamadı.

Gelecek için umut veriyor

Son oynanan Konyaspor karşılaşmasında birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Juan Silva, gol sevinci yaşayamasa da performansıyla gelecek adına umut verdi. Mücadeleci oyun tarzı ve saha içindeki enerjisiyle dikkat çeken genç forvet, sarı-kırmızılı taraftarların beklentilerini yükseltmeye devam ediyor.