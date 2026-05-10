Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in önemli isimlerinden geçmiş yıllarda il başkanlığı ve milletvekilliği gibi görevlerde üstlenmiş olan Tacettin Bayır, bir süredir sosyal medya hesaplarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren AK Partili Savcı Sayan’ın yazılarını ve paylaşımlarını değerlendirerek, Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulundu.

Tacettin Bayır: Savcı Sayan CHP’de de böyleydi

AK Partili Savcı Sayan’ın Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarına yönelik yaptığı eleştirilerin samimi olmadığını dile getiren ve Sayan’ın bu şekilde bir dikkat çekme çabası içinde olduğunun altını çizen CHP’li Tacettin Bayır, “Savcı Sayan’ı biz Cumhuriyet Halk Partisi’nden tanıyoruz ne olduğunu biliyoruz ciddiye alıp yaptığını çok fazla ilgilenmem.

O bence dikkat çekmek istiyor ve AK Parti’den mevki makamlar istiyor Bu adamın yapısı hep bu şekilde ilerledi. Aynı şekilde CHP’de de böyleydi hep karşı çıkışlar vasıtasıyla makamlar isterdi. Şimdi görüyorum ki bu yaptığını alışkanlık haline getirdi.” şeklinde konuştu.

“Yatırımcı yatırım yapamaz hale geldi”

Öte yandan, kendisinin de Mehmet Şimşek’in programını desteklemediğini aktaran CHP’li Bayır, ağır vergi politikaları yüzünden ülkeye yatırım yapılmadığını hatırlatarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben Şimşek’in programını kesinlikle yanlış buluyorum. 47 yıldır ticaretin içindeyim yatırımcı birikmiş parası var ise ülkenin gidişatına bakar faiz politikasına bakar, faiz politikası böyle olursa insan neden yatırım yapsın?

Pandemiden sonra bütün firmalar küçüldü, işler azaldı. Dolayısıyla yüksek faiz politikası ile yabancı sermaye de gelmiyor. Mehmet Şimşek son 10 yıldır yatırımcı arıyor ancak kimse gelmiyor çünkü gelenlerin eli yandı. Ağır vergi politikaları yüzünden yatırımcı yatırım yapamaz geldi.”