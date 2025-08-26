“Sultanlar Ligi, dünyanın en güçlü liglerinden biri haline geldi” diyen Güneyligil, adım adım ilerleyen bir yol haritası çizdiklerini dile getirdi: “Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ardından Play-Off, Avrupa kupaları ve nihayetinde Avrupa’da şampiyonluk hedefliyoruz.”

Atatürk Voleybol Salonu’na dönüş

Yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmalarını İzmir’in köklü spor adreslerinden Alsancak Atatürk Voleybol Salonu’nda oynayacak. Bu kararın heyecan verici olduğunu söyleyen Güneyligil, salonun modern altyapısı, zemin kalitesi ve seyirci kapasitesiyle Sultanlar Ligi standartlarını karşıladığını belirtti.





Takımın antrenmanlarını Bornova Belediyesi tesislerinde sürdüreceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederken, “Alsancak’ta taraftarımızla buluşarak daha büyük bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Yenilenen kadro

Yeni sezon öncesinde kadronun büyük oranda değiştiğini açıklayan Güneyligil, yalnızca yetenek değil, takım uyumunu da göz önünde bulundurduklarını söyledi. “Bizim için karakter, uyum ve takımdaşlık en az teknik kalite kadar önemli” ifadelerini kullanan antrenör, altyapıdan yetişen oyuncuların da A takımda yer almaya başladığını kaydetti.

Melis Erdoğan ve Zeynep Egem gibi genç isimlerin gelecekte Göztepe’nin önemli parçaları olacağını belirten Güneyligil, her sezon altyapıdan birkaç oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Taraftara çağrı

Geçen sezon Bornova’da oynanan maçların dolu tribünler önünde geçtiğini hatırlatan Güneyligil, taraftarlara seslenerek şunları söyledi:

“Bu yıl daha büyük bir salona geçiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle tribünleri yine dolduracağımıza inanıyorum. İzmir’in voleybol sevgisini ve gücünü Türkiye’ye göstermenin zamanı geldi.”