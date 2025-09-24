Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Göztepe, önemli bir virajı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılılarda özellikle Juan ve İbrahim Sabra’nın ilk kez gol sevinci yaşaması hem teknik ekibi hem de taraftarı sevindirdi.

Juan siftah yaptı, eleştirileri unutturdu

Ligin ilk 5 haftasında kaçırdığı goller ve Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Juan, Beşiktaş karşısında siftah yaptı. Brezilyalı golcü, attığı golle üzerindeki baskıyı kırarken yeniden form grafiğini yükseltme sinyali verdi.

Sabra röveşata golüyle gönülleri fethetti

Scout ekibinin Ürdün’de keşfederek kadroya kattığı 19 yaşındaki İbrahim Sabra, Beşiktaş’a attığı röveşata golüyle tribünlerin gönlünde taht kurdu.

Transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündeme gelen genç oyuncu, takımda kalarak rotasyonda önemli bir koz haline geldi.

Janderson da katkı veriyor

Yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen Brezilyalı forvet Janderson da ilk 6 haftada 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına destek verdi. Göztepe, gol yollarında aradığı katkıyı bulmaya başladı.

Hedef: Eyüpspor deplasmanında üç puan

Göztepe, formda hücum hattıyla cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor’a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Teknik heyet, golcülerin ritim kazanmasının deplasmanda avantaj yaratacağı görüşünde.

Eyüpspor’dan Göztepe taraftarına büyük jest

Eyüpspor yönetimi, karşılaşmaya damga vuracak bir karar aldı. İstanbul ekibi, hem deplasman hem de ev sahibi tribün biletlerini kendi satın aldı. Göztepe taraftarı maçı ücretsiz takip edebilecek.

Ayrıca Eyüpspor’un yüzde 5’lik deplasman kontenjanını artırarak İzmir ekibine ikinci bir jest daha yapacağı öğrenildi. Biletlerin Passolig sistemi üzerinden temin edilebileceği açıklandı.