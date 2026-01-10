Son Mühür/Merve Turan- Menderes Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen sosyal market uygulaması, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli ölçüde destek sağladı. Mart ayında hizmete açılan proje kapsamında, 10 aylık süreçte toplam 2 milyon 800 bin TL tutarında yardım yapıldı.

310 vatandaş yararlandı, 1669 alışveriş gerçekleştirildi

Belediyenin paylaştığı verilere göre sosyal marketten bugüne kadar 310 vatandaş yararlandı. Sistem üzerinden toplam 1669 kez alışveriş yapılırken, destekler sosyal kartlar aracılığıyla sunuldu.

Başvurular şahsen alınıyor

Sosyal market hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Menderes Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kimlik belgeleriyle şahsen başvuruda bulunuyor. Yapılan incelemelerin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara sosyal kart teslim ediliyor.

Gıdadan giyime geniş ürün yelpazesi

Puan sistemiyle işleyen uygulama kapsamında vatandaşlar; temel gıda ürünleri, temizlik ve kişisel hijyen malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ve benzeri pek çok ürüne erişim sağlayabiliyor. Bu kapsamda sunulan desteklerin toplam tutarı 10 ayda 2,8 milyon TL’ye ulaştı.

Başkan Çiçek: “Paylaşarak bir oluyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal market uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, projenin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Çiçek, sosyal marketin ücretsiz çamaşırhane hizmetiyle birlikte hayata geçirildiğini hatırlatarak, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bugüne kadar 2 milyon 800 bin TL değerinde alışveriş desteğinden yararlandı. Bu hizmetle dayanışmayı büyütüyor, paylaşarak bir oluyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çiçek ayrıca, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.