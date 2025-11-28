Süper Lig'de kritik bir dönemece giren Göztepe, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasına mutlak üç puan hedefiyle hazırlanırken, forvet hattındaki önemli eksiklik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç Ürdünlü forveti İbrahim Sabra, milli görev sırasında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü düzenli formuna kavuşamadı ve sahalara tam anlamıyla geri dönemedi.

Milli Takım dönüşü sakatlık zinciri

19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Sabra, 10 Ekim tarihinde Ürdün Milli Takımı'nın İstanbul'da Bolivya ile yaptığı hazırlık maçında sakatlandı. Bu talihsiz olayın ardından bir ayı aşkın süredir istikrarı yakalamakta zorlanan oyuncu, yalnızca 1 Kasım'daki Gençlerbirliği mücadelesinde sembolik olarak 1 dakika süre alabildi. Bu kısa görevin ardından genç yıldız adayı, Kasımpaşa deplasmanı ve son olarak evde oynanan Kocaelispor karşılaşmalarının kadrosunda yer alamadı.

Sabra, 19 Eylül'de Beşiktaş'a karşı kazanılan 3-0'lık maçta attığı şık golle büyük bir çıkış yakalaması beklenirken, yaşadığı bu sakatlık sürecinin kurbanı oldu. Yaz transfer döneminde Ürdün'ün Al Wihdat takımından transfer edilen Sabra, Göztepe formasıyla şu ana kadar 7 maça çıktı ancak bu müsabakaların tamamında oyuna sonradan dâhil edilerek toplam 80 dakika sahada kalabildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, forvet hattında mecburen Juan ve Janderson ikilisine yüklenmek zorunda kalırken, ilk yarının bitimine doğru Ürdünlü oyuncunun takıma katılması için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kocaelispor maçının faturası: 920 bin TL ceza ve tribün yasağı

Göztepe'ye, geçen hafta iç sahada oynanan Kocaelispor maçının maliyeti oldukça yüksek oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ciddi bir yaptırım uygulandı. Bu eylemin aynı sezon içinde üçüncü kez tekrarlanması sebebiyle kulübe 700 bin TL, ayrıca saha olayları nedeniyle de 220 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL para cezası kesildi.

Cezanın bir diğer önemli boyutu ise taraftarlara yönelik blokenin uygulanması oldu. Küfürlü tezahüratların yapıldığı tribünlerde bulunan taraftarların elektronik biletleri bloke edildi. Bu koltuklarda oturan taraftarlar, 7 Aralık'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında maça giriş yapamayacak. Kulüp, hem yüklü para cezası hem de taraftar desteğinden yoksun kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.