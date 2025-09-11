SÜPER Lig’de sezonun ilk 4 haftasında 8 puan toplayarak 3’üncü sıraya yükselen Göztepe, transfer sezonunun bitimine 1 gün kala hareketli saatler yaşıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Fransız Rennes kulübüyle 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Futbolcuların maaş konusundaki son pürüzleri de gideren Göztepe, yarına kadar iki oyuncuyla resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.

Yabancı transfer hamlesi

Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Göztepe, İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile de prensip anlaşmasına vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Armstrong’un da resmen takıma katılması bekleniyor.

Ayrıca, sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını açmak için Ürdünlü 19 yaşındaki forvet İbrahim Sabra’yı kiralayabilir. Bu durumda Juventus’un 21 yaşındaki Fas asıllı İsveçli sol beki Jonas Rouhi de yeni sezonda Göztepe forması giyecek.

Göztepe, böylece transfer sezonunu toplamda 4 yıldız oyuncu ile kapatmayı hedefliyor.