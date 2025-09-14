Son Mühür- AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, CHP yönetimindeki Buca Belediyesi’ni sert sözlerle eleştirdi.

İlçede aylardır süren çöp sorunları, bozuk yollar, maaşlarını alamayan işçiler ve genel hizmet eksikliği nedeniyle Buca halkının isyan noktasına geldiğini belirten Sağır, “Bu zulüm artık son bulmalı. Buca halkı daha fazla çile çekemez” dedi.

“Ortaçağ manzaraları yaşıyoruz”

Başkan Sağır, özellikle çöp krizinin ilçeyi yaşanmaz hale getirdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Buca’da gelinen vahim tabloyu herkes görüyor.

Belediye çöpleri toplamıyor, farklı noktalarda çöp yığınları yakılıyor. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden bu tabloya göz yumuluyor. Bu çağda, Ortaçağ manzaraları yaşatılıyor. Buca halkı bu rezaleti hak etmiyor.”

“Buca Belediyesi’nin ne yaptığı değil, ne yapmadığı konuşuluyor”

Cihangir Sağır, belediyenin hizmet üretemediğini vurgulayarak şu sözleri kaydetti: “Vatandaşın sokağa çıkacak hali kalmadı. Mahalleler çöpten geçilmiyor, yollar çukurdan ibaret.

Belediye personeli aylarca maaş bekliyor. CHP’li belediye hiçbir şey yapmadan seyrediyor. Buca halkı resmen cezalandırılıyor. Bu sadece beceriksizlik değil, halkı yok saymaktır.”

“CHP’li belediye Buca’yı çaresizliğe terk etti”

Başkan Sağır, CHP’li belediyenin sorumluluktan tamamen uzaklaştığını ifade ederek sert eleştiriler yöneltti: “Sadece koltuklarını düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Buca onlar için sadece rant alanı. Vatandaşın yaşadığı çileyi görmüyorlar, duymuyorlar. Çünkü bu halkla dertleri yok, çünkü sorumluluk hissetmiyorlar.”

“Buca halkı umutsuzluğa mahkum değil”

Sağır, açıklamasında ilçenin mevcut durumuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Buca, İzmir’in en güzel ilçelerinden biri ama şu an en geri durumda. Ne hizmet var, ne umut…

Halk yorgun, esnaf çaresiz, gençler umutsuz. Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Buca halkı bu çürümüş düzene dur diyecek. Buca, liyakatsizliğe mahkum değildir.”

“Bütçe kesintisi yalanı ile halk kandırılıyor”

Başkan Sağır, Buca Belediyesi’nin sık sık dile getirdiği bütçe kesintisi iddialarına da tepki gösterdi: “Defalarca çağrıda bulunduk. Gelin çözüm üretelim, siyaset üstü hareket edelim dedik.

Ancak hiçbir çağrımıza yanıt vermediler. Bunun yerine sürekli bütçe kesintisi yalanını öne sürdüler. Halkın sırtına yüklenen bu eziyete artık son verilmelidir. Vatandaşımız gerçekleri görüyor. Sözü ve kararı millet verecek.”

“Buca halkı isyanda”

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, açıklamasını “Artık yeter, vatandaşımız isyanda. Bu zulüm son bulmalı. Buca halkı hizmet bekliyor, çile değil” sözleriyle tamamladı.