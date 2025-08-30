Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, kendi sahasında Konyaspor’u konuk etti. İzmir temsilcisi çok sayıda gol fırsatı yakalamasına rağmen karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Stoilov: “Bugün iki puan kaybettik”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, net fırsatları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

“Bugün iki puan kaybeden taraf olduk. 5-6 tane çok net fırsat yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Kalemize gelen ilk şut ise gol oldu. Maçın ilk dakikalarında istediğimiz başlangıcı yapamadık ama sonrasında tempomuzu artırıp oyunu kontrol ettik. Gol dışında rakibimize pozisyon vermedik” ifadelerini kullandı.

“Bitiricilikte sorun yaşıyoruz”

Stoilov, sezon başından bu yana takımın en büyük sıkıntısının gol yollarında olduğunu vurguladı:

“Çok fazla pozisyon buluyoruz ama bunlardan istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Bu, gelişmemiz gereken en önemli nokta. Daha kararlı olup ikinci hatta üçüncü golü bulup maçı koparmalıydık. Çalışmaya devam edeceğiz.”

Emersonn transferleri

Deneyimli teknik adam, Emersonn’un Toulouse’a transfer olduğunu doğruladı:

“Emersonn’un transferi kulüp için finansal açıdan olumlu. Yarın imzayı atacağını düşünüyorum. Bu gizli bir durum değil. Ancak benim için önemli olan, bu bölgeye kimin transfer edileceği. Takımın potansiyeline uygun, oyunumuzu daha ileri taşıyacak isimlere ihtiyacımız var.”

“Kesinlikle yeni bir santrfor alacağız”

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya değinen Stoilov, transferin zorunlu hale geldiğini söyledi:

“Çok fazla fırsat yakalıyoruz ancak onları değerlendirecek bir santrfora ihtiyacımız var. Transfer döneminin sonuna kadar kesinlikle bir santrfor alacağımızı düşünüyorum. Bu takım için şu anda en kritik konu.”