Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk etti. Bu haftaya kadar henüz gol yememiş olan sarı kırmızılılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Nefesleri kesen mücadelede gülen taraf olmadı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe avantajı koruyamadı!

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlarla heyecan dolu anlar yaşattılar. Gol perdesini 50. dakikada Anthony Dennis açarak, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son bölümünde Konyaspor ataklarını sıklaştırırken beklenen golü buldu. Konyaspor, 85. dakikada Tunahan Taşçı le skora dengeyi getirdi ve mücadele bu şekilde tamamlandı.

İlk 11'ler!

Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Bazoer, Jevtovic, Guilherme, Bardhi, Aleksic, Melih, Ndao, Umut Nayir