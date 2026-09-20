Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci evre alzaymır ve demans hastaları için özel bir zihinsel rehabilitasyon programı yürütüyor. 2013'ten beri faaliyet gösteren merkez, hastaların bilişsel becerilerini korumayı hedeflerken ailelerin bakım yükünü hafifletiyor. Sistem basit çalışıyor. Kapıdan servisle al, uzmanlarla çalıştır, eve güvenle bırak.

15 günlük uyum filtresi

Merkezdeki işleyişi Psikolog Gülgün Yılmaz koordine ediyor. Aileler başvuru yapıyor ancak ekip hemen kayıt aşamasına geçmiyor. Her hasta önce 15 günlük bir uyum testine giriyor. Bu süreci sorunsuz atlatanlar resmi üye statüsü kazanıyor.

İçeride ciddi bir zihinsel mesai var. Psikologlar ve eğitmenler; el-göz koordinasyonu, çengel bulmaca ve sanat atölyeleriyle hastaların zihnini zorluyor. Temel amaç belli. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve hastayı sosyal hayatta tutmak. Yılmaz, erken evre tüm yurttaşları merkeze beklediklerini belirtiyor.

Televizyon karşısından sosyal hayata

Üyeler uygulanan programın günlük hayattaki faydasını doğrudan görüyor. 73 yaşındaki Mustafa Ünal, değişimi net bir cümleyle özetliyor: “Evde televizyon seyretmektense burada aktivite yapıyoruz.” Zihinsel çalışmalar ve kurulan diyaloglar onu oldukça rahatlatmış.

70 yaşındaki Nursel Kahramanoğlu gün sonlarında eve mutlu döndüğünü vurguluyor. Babası da alzaymır hastası olan 73 yaşındaki Yüksel Güzel ise aldığı medikal tedaviyi buradaki boyama ve soru-cevap etkinlikleriyle pekiştiriyor. Memnun. Özellikle eğitmenlerden ve grup arkadaşlarından büyük keyif alıyor.

Lojistik ve sembolik ücretler

Operasyonun taşıma kısmı aileleri yormuyor. Belediye ekipleri üyeleri evden özel servisle alıp, mesai bitiminde tekrar kapıya bırakıyor. Günlük programa bir öğün sıcak yemek dahil.

Fiyatlandırma tarifesi oldukça düşük. Merkez, haftada iki gün gelen üyelerden aylık 780 TL talep ediyor. Haftada üç gün katılım sağlayanlar ise 960 TL ödüyor. Rakamlar sembolik tutuluyor. Asıl kazanç, hafıza kaybı yaşayan bireylerin toplumdan izole olmasını engellemek.