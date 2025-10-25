Uzun yıllar sonra yeniden Mislicom Sultanlar Ligi'nde boy gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı, ligdeki dördüncü maçına hazırlanıyor.

İlk üç haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, moral arayışında. İzmir ekibi, yarın Aksaray Spor Salonu’nda Kuzeyboru’ya konuk olacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.

Aydın temsilcisi deplasmanda İlbank karşısında

Ege Bölgesi’nin bir diğer temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor da bu hafta deplasman mücadelesine çıkıyor.

Ligde 1 galibiyetle Göztepe ile benzer bir performans sergileyen Aydın ekibi, aynı saatte Ankara’da İlbank karşısında parkede olacak. Takım, ligde üst sıralara tırmanmak için kritik bir galibiyet peşinde.

Aras Spor, İzmir’de THY’yi ağırlıyor

İzmir’in Sultanlar Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Aras Spor ise haftanın dikkat çeken maçlarından birinde sahne alacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 haftada 2 galibiyet elde eden Aras Spor, güçlü rakibi Türk Hava Yolları’nı (THY) konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Ege ekiplerinden 3 kritik sınav

Bu hafta Sultanlar Ligi’nde Ege temsilcileri için zorlu bir sınav haftası olacak. Hem Göztepe hem Aydın BŞB dış sahada puan arayacak, Aras Spor ise evinde güçlü bir rakiple karşılaşacak. Üç takım da haftayı galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yarışta yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Maç programı

Kuzeyboru – Göztepe: Aksaray Spor Salonu, saat 14.00

İlbank – Aydın BŞB: Ankara, saat 14.00

Aras Spor – THY: İzmir Atatürk Voleybol Salonu, saat 17.00