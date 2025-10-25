Son Mühür- CHP İzmir'de 17 Ekim’de gerçekleştirilen İl Kongresi’nin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Kongrede uygulanan blok-çarşaf liste yöntemi ve genel merkezin tutumuna yönelik eleştiriler devam ederken, partiden bir dönem istifa edip geri dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Meclis Üyesi Eşref Çakır’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“PARTİMİZİN İTİBARI KİŞİSEL HESAPLARIN GÖLGESİNDE KALDI”

Eşref Çakır, kongre sonrası CHP İzmir örgütündeki süreci sert sözlerle eleştirdi. Partinin İzmir’de uzun yıllardır emekle kazandığı güvenin son dönemde zedelendiğini vurgulayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de partimizin yıllardır emekle kazandığı güven ve itibar, maalesef son dönemde kişisel hesapların gölgesinde kalmıştır. Parti sözcüsü Deniz Yücel ve gölge bakan Murat Bakan, örgütü ve tabanı dinlemek yerine kendi siyasi ikballerini önceleyen bir tutum sergilemektedir. Bu yaklaşım, sadece kişisel kariyerleri için kısa vadeli kazanç sağlayabilir; ancak partinin uzun vadeli itibarını zedelemektedir. CHP İzmir’de yeniden güveni, birlik ruhunu ve halkla bağını güçlendirmek zorundadır. Kişiler geçici, partinin ilkeleri kalıcıdır. Gerçek bir sosyal demokrat, makam değil, mücadeleye hizmet eder.”