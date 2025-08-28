Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, yarın Konyaspor’u Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek. Saat 21.30’da başlayacak karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bir maç eksiği bulunan Konyaspor ise 6 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, yenilgisiz devam ettikleri lig maratonunda taraftarı önünde kazanarak Avrupa hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet almak istiyor.

Taraftar önünde ilk galibiyet peşinde

Sezona iki deplasman galibiyetiyle başlayan Göztepe, tek iç saha maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Konyaspor karşılaşmasını kazanarak hem taraftarına bu sezonun ilk iç saha sevincini yaşatmayı hem de zirve yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Eksikler moral bozdu

Sarı-kırmızılı ekipte iki oyuncu kadroda yer almayacak. Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve ameliyat edilen Ogün Bayrak’ın tedavisi sürerken, antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan Godoi’nin birkaç hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Göztepe, Konyaspor maçına savunma hattında eksiklerle çıkacak.

Janderson’a özel görev

Romulo’nun Leipzig’e transferi sonrası takıma katılan Brezilyalı Janderson, kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çaykur Rizespor deplasmanında asist yaparak sahneye çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında 1 gol ve 1 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

İlk 3 maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Janderson, Konyaspor karşılaşmasında takımın gol yollarındaki en önemli kozu olacak.

Avrupa yolunda kritik viraj

Sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, rakibini mağlup ederek 10 puana ulaşmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, Konyaspor karşısında alacağı olası bir galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirmek ve Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.