Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK), öğrencilerine akademik gelişimlerini destekleyecek yeni bir fırsat sundu. Bu yıl ilk kez başlatılan uygulama ile öğrenciler, ilgi duydukları farklı bölümlerde çift anadal veya yandal yapabilecek. Böylece öğrenciler hem mevcut alanlarında hem de farklı disiplinlerde eğitim alarak çift diploma veya sertifika sahibi olabilecek.

Bölümler arası geçiş imkânı

Konservatuvar Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ufuk Demirbaş, programın kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi:

Türk Müziği Bölümü öğrencileri; Çalgı Yapımı ve Onarımı, Türk Halk Oyunları ve Ses Eğitimi bölümleriyle,

Ses Eğitimi Bölümü öğrencileri; Türk Müziği, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümleriyle,

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencileri; Türk Müziği ve Ses Eğitimi bölümleriyle,

Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ise; Ses Eğitimi ve Türk Müziği bölümleriyle çift anadal veya yandal yapabilecek.

Başvuru yapacak öğrencilerin not ortalamalarının yüksek olması ve alttan derslerinin bulunmaması gerekiyor. Şartları sağlayan adaylar, kontenjan dahilinde programa kabul edilecek.

Mezuniyet sonrası avantajlar

Dr. Demirbaş, programın istihdam avantajlarına da değinerek, “Türk Halk Oyunları ile Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümü öğrencileri daha önce doğrudan öğretmenlik hakkına sahip olamıyordu. Çift anadal veya yandal ile müzik derslerinin yüzde 70’ini tamamlayarak bu hakka sahip olacaklar” dedi.

Öngörülü yönetimle hayata geçti

Dr. Demirbaş, projenin hayata geçirilmesinde Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan’ın vizyonunun büyük rol oynadığını belirterek, “Hocamızın öngörüsü sayesinde programlar hızlıca başlatıldı. Komisyon kuruldu, ders içerikleri titizlikle incelendi ve hangi derslerin ortak sayılacağı netleştirildi” ifadelerini kullandı.