Göztepe, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk dört haftasını 2 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak 8 puan topladı ve 3’üncü sırada yer aldı. Milli aranın sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, yarın Kayserispor’un konuğu olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve maç saat 17.00’de başlayacak.

Göztepe, sakat oyuncusuna kavuştu

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Allan Godoi, teknik heyetin görev vermesi durumunda Kayserispor karşısında forma giyebilecek. Bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçı da galibiyetle tamamlayan Göztepe, Kayseri’de de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İlk haftada Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. 3’üncü haftada ise İstanbul’da Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup ederek deplasman başarısını sürdürdü. Takım, transfer döneminin son gününde ise kadrosuna ekleme yapmadı ve mevcut oyuncularla yola devam etmeye karar verdi.

Kayserispor galibiyetle tanışamadı

Ev sahibi Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı üç maçta galibiyet elde edemedi. Deplasmanda Başakşehir ve Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Galatasaray’a 4-0 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada kendi sahasında galibiyet alamayan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.