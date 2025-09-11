Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov’un gözetiminde gerçekleştirildi.

Çalışmalar ısınma ve pas antrenmanıyla başladı

İzmir temsilcisinin antrenmanı ısınma hareketleriyle start aldı. Daha sonra oyuncular pas organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Takımın uyumunu artırmaya yönelik yapılan bu bölümde yüksek tempo dikkat çekti.

Savunma ve hücum varyasyonları denendi

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonlarına ağırlık verildi. Stoilov’un yönlendirmeleriyle oyuncular, hem defansif disiplinlerini geliştirdi hem de hızlı hücum geçişleri üzerine taktiksel denemeler yaptı.

Taktiksel çalışmalar öne çıktı

Çalışmanın ikinci bölümünde ise tamamen taktiksel hazırlık yapıldı. Oyuncular, Kayserispor karşısında uygulanacak oyun planı üzerinde yoğunlaştı. Stoilov’un direktifleriyle duran toplar ve pozisyon alma üzerine özel çalışmalar gerçekleştirildi.

Maç günü ve detaylar

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor’un konuğu olacak. Karşılaşmanın hem Göztepe’nin ligdeki yükseliş hedefi hem de Kayserispor’un evinde puan bırakmak istememesi açısından kritik bir mücadele olacağı belirtiliyor.