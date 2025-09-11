Aliağa Belediye Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk periyot ev sahibi ekibin 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Petkimspor, devreyi 40-38 önde kapattı.

Trabzonspor üçüncü periyotta geri döndü

Üçüncü periyotta savunmadaki sertliği artıran Trabzonspor, hücumda ise Reed ve Silins’in etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele aldı. Bu bölümde 59-49’luk üstünlük sağlayan bordo-mavililer, final periyoduna avantajlı girdi.

Son bölümde büyük çekişme

Mücadelenin son çeyreğinde Aliağa Petkimspor farkı kapatmak için çabalasa da Trabzonspor, kritik anlarda hata yapmayarak sahadan 74-72 galip ayrıldı.

Petkimspor’da Franke, Trabzonspor’da Reed öne çıktı

Petkimspor’da Franke 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Whittaker 15 sayı, Utom ise 10 sayıyla mücadele etti. Trabzonspor’da ise Reed 16, Silins 15, Grant 11 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın detaylı kadroları

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 1, Whittaker 15, Efianayi 4, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 8, Utom 10, Troy Selim Şav 2, Sajus 7, Floyd 8, Hüseyin Emir Seviğ.

Başantrenör: Özhan Çıvgın.

Trabzonspor: Reed 16, Grant 11, İsmail Cem Ulusoy 8, Berk Demir 3, Okben Ulubay 8, Yeboah 6, Ege Arar 2, Silins 15, Delgado Astacio 5.

Başantrenör: Selçuk Ernak.