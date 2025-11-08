Son Mühür / Osman Günden - İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde de sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Göztepe'nin hedefi galibiyet!

Stanimir Stolilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar 5 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Toplamda 19 puana sahip olan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni Juan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin 5. sırasında yer alan sarı kırmızılar, Kasımpaşa deplasmanında da mutlak 3 puanı hedefliyor.

Kasımpaşa kötü gidişe son vermek istiyor!

Şota Arveladze ve öğrencileri, ligde şu ana kadar oynadıkları 11 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Lacivert beyazlılar, 12. hafta mücadelesi öncesinde 10 puanla 14. sırada yer alıyor. Lideki son 4 maçında sadece yalnızca 2 puan elde edebilen Kasımpaşa, toplamda 11 gol atıp 15 de gol yedi.

Mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldibi!

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.