Son Mühür / Osman Günden - İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde de sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Göztepe'nin hedefi galibiyet!

Stanimir Stolilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar 5 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Toplamda 19 puana sahip olan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni Juan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin 5. sırasında yer alan sarı kırmızılar, Kasımpaşa deplasmanında da mutlak 3 puanı hedefliyor.

Kasımpaşa kötü gidişe son vermek istiyor!

Şota Arveladze ve öğrencileri, ligde şu ana kadar oynadıkları 11 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Lacivert beyazlılar, 12. hafta mücadelesi öncesinde 10 puanla 14. sırada yer alıyor. Lideki son 4 maçında sadece yalnızca 2 puan elde edebilen Kasımpaşa, toplamda 11 gol atıp 15 de gol yedi.

Mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldibi!

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Muhabir: Osman Günden