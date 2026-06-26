Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun altyapıdaki lokomotif takımlarından Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla örnek oluyor. Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Altınordu, kendi öz kaynaklarıyla milli takıma ve Süper Lig’e gönderdiği futbolcularla dikkat çekiyor. Türkiye’de eşi benzeri olmayan, altyapı sistemiyle hareket eden kırmızı-lacivertliler, altyapı kategorilerinde önemli başarılara imza atıyor. TFF 2.Lig’de mücadele eden Altınordu FK’yı devralmak için son dönemlerde ulusal ve uluslararası yatırımcılarla başkan Mehmet Seyit Özkan iletişime geçti.

“Anlaşma sağlanırsa İzmir’de dev yatırımlar olacak”

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre; dünyaca ünlü uluslararası bir yatırımcı ile Altınordu’nun temsilcileri görüşme sağladı. “İyi birey”, İyi vatandaş”, “İyi sporcu” şiarıyla hareket eden kırmızı-lacivertlilerin spor ahlakı ve spor kültürü uluslararası yatırımcılara cazip geldi. İzmir temsilcisi ile yabancı yatırımcı anlaşma sağlarsa şehre büyük yatırımlar yapması bekleniyor. Spora ve ekstrem sporlara önemli desteklerde bulunan firma spor ekonomisini yeniden tanımladı. Sporda küresel bir imparatorluk kuran yatırımcıların İzmir’e ve Altınordu tesislerine ziyaret etmeyi planlıyor. Son yıllarda Altınordu’nun tesislerinde uluslararası futbol organizasyonlarının düzenlenmesi dikkat çekti.

“Modern spor ekonomisinin mimarı”

Avusturya menşei olan pazarlama ve medya firması; dünyanın her kıtasında bilinirliğin ve tanınırlığıyla dikkat çekiyor. Özellikle spora ve ekstrem sporlara sunduğu destekle sporseverlerin ilgisini çeken firmanın aksiyon alması bekleniyor. Başkan Mehmet Seyit Özkan’ın yatırımcı arayışı sürerken takımı güvenilir bir yatırımcıya teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda bahsi geçen uluslararası yatırımcı ve Altınordu ile henüz somut adımlar atılmadı. Her iki taraf içerisinde görüşmeler devam ederken İzmir temsilcisinin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Spor, medya ve tüketici davranışlarında etkisi olan firma modern spor ekonomisinin mimarını oluşturuyor. Organizasyon becerisi ve vizyoner görüşüyle firma gençlere yatırım yaparken uzun vadeli projelerle yola çıkıyor.

“Küresel ölçekte spor ve medya altyapısı dikkat çekiyor”

Firmanın dünyaca ünlü olması, spora ve uluslararası spor organizasyonlarına verdiği destekle biliniyor. Altınordu'nun ismini değiştirme talebinden bulunan yatırımcılarla görüşmeyen Seyit Mehmet Özkan, altyapı takımları ve tesisleri elinde tutmak istiyor. Başkan Özkan, sadece A takımın yarışmacı haklarını devretmeyi hedefliyor. Avusturya merkezli şirket, son çeyrek yüzyılda sporun farklı disiplinleriyle geleneksel pazarlama anlayışının ötesine geçerek küresel ölçekte bir spor ve medya altyapısı kurdu. Altınordu ile uluslararası yatırımcı anlaşırsa eğer kulübe ve İzmir sporuna sağlayacağı katkı merak ediliyor. Futbolumuzun altyapılardaki medar-ı iftiharı olan Altınordu, kurumsal kimliğine ve kurumsal kültürüne uyum sağlayabilecek bir yatırımcı arıyor.