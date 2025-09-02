İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, 2025-2026 sezonunda Göztepe’nin hentbol takımıyla 1’inci Lig’de güçlerini birleştirdi. Göztepe’nin olimpik branşlarda son yıllarda gösterdiği gelişmeler ve Başkan Mehmet Sepil’in amatör branşları futbolun profesyonel şirket yapısından ayırarak yeniden yapılandırması spor kamuoyunda büyük takdir topladı.

Başkan Tugay: “İşbirlikleri artacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, olimpik branşlara verdikleri önemi vurgularken, bu iş birliğinin bir başlangıç olduğunu belirtti. Tugay, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor ve İzmirspor gibi camiaların amatör branşlarda ortak faaliyetlerini artıracaklarını ifade etti.

Sepil: “Rol model olacak”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, hentbol ve kadın su topu takımlarının dolu tribünlerle mücadele edeceğini söyledi. Sepil, İzmir’in çocuklarını, gençlerini ve kadınlarını spora kazandırmanın kulübün temel hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, olimpik branşlarda yetişen sporcuların İzmir ve Türkiye için rol model olacağını vurguladı.

Göztepe Adı Altında Devam Edilecek

Yeni sezonda Göztepe Hentbol ve Kadın Su Topu takımları, Göztepe adı ve armasıyla mücadele edecek. Formaların tanıtım bölümlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yazacak.