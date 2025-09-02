Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediye Meclisi’nin 2025 yılı eylül ayı olağan toplantısı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne değinen Başkan Denizli, “Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar ve zulümler insanlık vicdanını derinden yaralıyor. İsrail’in Filistin’de uyguladığı şiddet, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi hepimizi derinden etkiliyor. Kendi ülkemizde toplumsal barışın ve huzurun güçlendiği, tüm dünyaya yansıdığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Adalet vurgusu

Aynı gün Adli Yıl Açılışı’na da katıldığını belirten Başkan Denizli, “Her zaman adaletin tesisini dilemekten vazgeçmeyeceğiz. Toplumsal vicdanı ilgilendiren her konunun adaletle sonuçlanması, toplum için olduğu kadar şahsım için de büyük önem taşıyor. Dilerim önümüzdeki dönem adil ve barış dolu bir sürecin başlangıcı olur” diye konuştu.

Afet koordinasyon merkezi açılıyor

Geçtiğimiz yaz Çeşme’de yaşanan yangına da değinen Başkan Denizli, yangınla mücadelede emeği geçen tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti. Denizli, “Yangın afet planımızı tamamlamıştık. Bu ay içinde Reisdere’de Afet Koordinasyon Merkezi’mizin açılışını yapacağız. Vatandaşlarımız bu merkez sayesinde afet anında toplanma alanlarını, nereden destek alacaklarını bilecek ve kesintisiz iletişim sağlanacak” dedi.

Çocuklara yeni etkinlik merkezleri

Kısa süre önce göreve başlamalarına rağmen üçüncü Çocuk Etkinlik Merkezi’ni kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Denizli, bu yaz ilk kez “Yuvamız Çeşme” yaz okulu uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Denizli, “Çocuklarımızın kamu güvencesi altında yetişmesi en büyük arzumuz. Bu merkezlerimizin sayısı artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonu değerlendirmesi

Çeşme esnafının yaz sezonuna yangınlarla başlayan zorlu bir süreçte adım attığını hatırlatan Başkan Denizli, “Ülkenin ekonomik şartları dikkate alındığında ideal bir sezon beklemek mümkün değil. Ancak diğer turizm kentleriyle kıyaslandığında ortalamanın üzerinde bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Enflasyonun düştüğü, alım gücünün arttığı günlere ulaşmayı diliyorum” dedi.

Yeni meclis yılı temennisi

Başkan Denizli, “Yeni meclis yılımızda toplumumuza iyiliği, güzelliği, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Çeşme’nin geleceği için çalışacağımız verimli bir yıl diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.