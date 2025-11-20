Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında İlbank, kendi seyircisi önünde Göztepe’yi ağırladı. TVF Ziraat Bankkart Salonu’nda oynanan karşılaşmada tempo bir an olsun düşmezken, sahadan galibiyetle ayrılan taraf İlbank oldu.

İlbank dört sette sonuca gitti

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İlbank, ligdeki ikinci galibiyetini elde ederek moral buldu. İzmir temsilcisi Göztepe ise bu sezonki beşinci mağlubiyetini aldı. Maç boyunca etkili servis ve blok oyunuyla öne çıkan İlbank, özellikle kritik anlarda hata yapmayarak mücadeleyi üstün tamamladı.

Karşılaşmanın hakemleri

Zorlu maçta düdük çalan hakemler ise Meryem Tekol Pelenk ve İlknur Çakar oldu. Karşılaşma boyunca sert ralliler ve tempolu oyun dikkat çekerken, hakem ikilisi müsabakayı başarıyla yönetti.

İlbank çıkış arıyor, Göztepe toparlanmak istiyor

Bu galibiyetle İlbank ligde alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir adım atarken, Göztepe kanadında ise üst üste gelen mağlubiyetler sonrası toparlanma arayışı devam ediyor.