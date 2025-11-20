CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç bugün Çeşme ziyaretini gerçekleştirdi. Çağatay Güç, il yöneticileri ve ilçe başkanıyla birlikte CHP İlçe Örgütü ile bir araya geldi. Çeşme’nin öncelikleri, gelişim alanları ve gelecek vizyonu gündem maddeleriydi. Çağatay Güç ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "Turizmiyle ülkemizin dünyaya açılan kapılarından biri olan, yerel ekonomisi dinamik, kültürel mirası köklü Çeşmemiz; Ege’nin en kıymetli ve bölgeye yön veren ilçelerinden biri.

Bugün il yöneticilerimiz ve İlçe Başkanımız Av. Dolunay Onur’la birlikte örgütümüzle bir araya gelerek Çeşme’nin önceliklerini, gelişim alanlarını ve gelecek vizyonumuza yönelik stratejik çerçeveyi değerlendirdik.

Çeşme’yi potansiyelinin ötesine taşıyarak bölgenin yenilikçi, sürdürülebilir ve örnek gösterilen merkezlerinden biri haline getirmek için kararlılıkla ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.