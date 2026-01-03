Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün akşam Bornova’da düzenlenen yemekli toplantıda Bornova Sanayici İş İnsanları Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı, sanayi ve belediye ilişkilerini güçlendirme ile ilçedeki projelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Eski Belediye Başkanları Katılım Gösterdi

Etkinliğe, Bornova’nın eski Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile üç dönem İzmir Milletvekilliği yapmış ve Bornova’da uzun yıllar belediye başkanlığı görevinde bulunmuş Kamil Okyay Sındır da katıldı. Katılımcılar arasında Bornova sanayisinin önde gelen isimleri de yer aldı.

Mevcut Başkanın Yokluğu Dikkat Çekti

Toplantıda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, Eşki'nin toplantıya davet edilip edilmediği konusu merak konusu oldu.

Başkan Eşki, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa’da taziye ziyaretlerinde bulunmuştu.