Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna hazırlanacak olan İzmir ekibi Göztepe'nin, yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde start verecek.

Sağlık kontrolünden geçecekler!

Sezon öncesi rutin uygulamalar çerçevesinde Futbol A Takımı oyuncuları, 1-2 Temmuz tarihlerinde sağlık sponsoru Medicana Hastanesi’nde detaylı sağlık kontrollerine tabii tutulacak.

Slovenya kampı 8 Temmuz’da!

İzmir etabını noktalayacak olan Göztepe, 8 Temmuz’da Slovenya'nın Bled kentine uçacak. Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi kamp çalışmalarının ikinci bölümünü burada yapacak.

Kamp 26 Temmuz’a kadar!

Göztepe, Slovenya’daki hazırlık kampını 26 Temmuz 2026 tarihine kadar devam ettirecek. Yaklaşık üç hafta sürecek kamp sürecinin ardından sarı-kırmızılı kafile İzmir’e dönerek sezon öncesi son hazırlıklarını noktalayacak.

Kulüpten tarafından yapılan açıklamada, kamp süresince oynanacak hazırlık karşılaşmalarının programının ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna aktarılacağı ifade edildi.