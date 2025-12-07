Son Mühür- Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 3. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ernest Muçi’nin sert şutunda kaleci Lis kritik bir kurtarış yaptı.

Göztepe ise kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışırken, 8. dakikada Miroshi’nin Pina’ya müdahalesi sarı kartla sonuçlandı. 11. dakikada Trabzonspor korner fırsatını değerlendiremedi. Onuachu’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarı dakikaları karşılıklı ataklarla geçerken Göztepe'nin Cherni ile bulduğu gol pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Sarı kartlarla geçen ilk yarı

Mücadelenin temposu yükseldikçe faul sayısı arttı. Göztepe’den Heliton 31. dakikada, Janderson ise 43. dakikada sarı kart gördü.

Trabzonspor’da Ozan Tufan’a 45. dakikada çıkan sarı kart ilk yarının son dikkat çeken anı oldu. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Muçi ikinci yarının başında kilidi açtı

İkinci yarı adeta golle başladı. 46. dakikada savunma arkasına sarkan Muçi’nin ilk şutunu kaleci Lis çelse de dönen topu tekrar tamamlayan yıldız oyuncu Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

Göztepe, geriye düştükten sonra hamle yaparak Efkan Bekiroğlu’nun yerine Olaitan'ı oyuna aldı. Cherni’nin etkili ortalarıyla gol arayan sarı-kırmızılılar, savunmada ise zorlandı.

Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı

60. dakikada bordo-mavililer farkı artırmaya çok yaklaştı. Muçi’nin pasında Onuachu kaleci Lis’i geçemedi. Dönen pozisyonda Mustafa’nın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

Olaigbe’nin sakatlığı sonrası Trabzonspor’da Augusto, Göztepe’de ise Miroshi yerine Rhaldney oyuna dahil oldu.

Muçi bir kez daha sahneye çıktı: 2-0

76. dakikada sağ kanattan kullanılan duran topta Zubkov’un ortasını uzak noktada karşılayan Muçi, gelişine sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 2-0’a geldi ve Muçi maçtaki ikinci golünü kaydetti.

77. dakikada Trabzonspor, Pina'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Göztepe’nin umut golü: Dennis sahne aldı

Dakikalar 85’i gösterdiğinde Göztepe skoru 2-1’e getirdi. Olaitan’ın şutunu kaleci Onana çelince dönen topu iyi takip eden Dennis farkı bire indirdi. Göztepe kalan bölümde beraberlik golü için baskısını artırsa da sonuç alamadı.

Maçın sonunda Onana zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Uzatma bölümü 9 dakika olarak açıklandı ancak İzmir ekibinin çabası sonuç vermedi.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi

Son düdükle birlikte Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Muçi attığı iki golle maçın en dikkat çeken ismi oldu. Göztepe ise özellikle ikinci yarıdaki savunma hataları ve kaçan fırsatlar nedeniyle sahadan puansız ayrıldı.