TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Aliağa FK, seyircisi önünde ağırladığı Kırklarelispor’u 3-0 mağlup ederek haftanın en net skorlarından birine imza attı.

Mücadele boyunca üstün oyun sergileyen sarı-siyahlılar, hem savunmada hem hücumda disiplinli görüntü verdi.

Müsabakanın hakem üçlüsü

Karşılaşmayı Berkay Ağış yönetirken, yardımcı hakemlikleri Volkan Esen ve Melih Tan üstlendi.

Goller erken ve ikinci yarıda geldi

Aliağa FK, skor üstünlüğünü 24. dakikada buldu. Veli Çetin’in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda vites artırdı. 62. dakikada Hasan Kılıç’ın klas dokunuşu skoru 2-0’a getirdi. 67. dakikada Malik Karaahmet sahneye çıkarak farkı üçe yükseltti ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Aliağa FK’nin kadro yapısı ve değişiklikleri

Aliağaspor FK ilk 11:

Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı (Kaan Adar dk. 88), Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Yusuf Erdem Gümüş dk. 74), Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz (Furkan Say dk. 82), Malik Karaahmet (Yunus Emre Kahya dk. 88)

Kırklarelispor sahada ne yaptı?

Konuk ekip, zaman zaman organize çıkışlar denese de Aliağa savunmasını aşmakta zorlandı. Üçüncü bölgede etkisiz kalan Kırklarelispor, maç boyunca net pozisyon üretemedi.

Kırklarelispor ilk 11:

Anıl Demir, Yağız Dilek (Doruk Tuğrul dk. 84), Miraç Acer, Massis Gülük, Oğuzhan Çapar, Semih Üstün (Şükür Toğrak dk. 52), Ömer Faruk Yücel, Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş (Hozan Harman dk. 78), Eslem Öztürk (Emre Balkı dk. 78), Muhammet Akpınar (Melih Okutan dk. 78)

Maçın kartları

Aliağa FK: Malik Karaahmet, Hasan Kılıç

Kırklarelispor: Eslem Öztürk, Miraç Acer, Ömer Faruk Yücel

Maçın özeti

Aliağa FK, 3-0’lık net skorla hem taraftarına güzel bir futbol izletti hem de ligde iddiasını sürdürdü. Kırklarelispor ise deplasmanda aldığı bu mağlubiyetle haftayı puansız kapattı.