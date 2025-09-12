Süper Lig’de transfer sezonunun son günlerinde Göztepe, kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için imzaya çok yaklaşmıştı. Ancak Fransa’nın Rennes takımı ile anlaşan Sport Republic şirketi, futbolcuların maaş taleplerinde uzlaşamayınca transfer sonuçlanamadı.

Bu gelişmenin ardından Başakşehir, hem Rennes ile hem de oyuncularla anlaşarak transferi resmen tamamladı. İstanbul ekibi, iki oyuncu için 3,4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satışlarından %15 pay alacak.

Taraftardan büyük tepki

Göztepe taraftarları, transferin sonuçlanmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Romulo, Emerson ve Tijanic’in satışından elde edilen yaklaşık 30 milyon Euro’nun kadroya yansıtılmadığını belirten taraftarlar, yönetimi sert şekilde eleştirdi.

Genç yıldız adayı Tindano imzayı attı

Göztepe, transferde Afrika ve Brezilya’da scout ekiplerinin keşfettiği genç oyunculara yöneldi. İzmir ekibi, Fildişi Sahilli U20 Milli Takım oyuncusu Zakaria Tindano ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kanatta da görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu, Nijer U20 Milli Takımı ile oynanan son müsabakada maçın oyuncusu seçilmişti.