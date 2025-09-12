Son Mühür/ Emine Kulak - Konak Belediyesi’nde görev yapan memur ve emekçiler, aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle bugün belediye binası önünde yeni bir basın açıklaması daha yaptı. Memurlar, belediye yönetiminin ödemeleri geciktirmesinin alışkanlık haline geldiğini belirterek, bu durumun çalışanları hem aileleri hem de çevreleri karşısında mağdur ettiğini vurguladı.

Okunan basın açıklamasında, “Yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığı günümüzde emeğimizin tam ve zamanında ödenmemesi, yükümüzü daha da artırmaktadır. Özellikle okulların açıldığı bu ayda çocuklarımızın eğitim masraflarını, sağlıklı barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE EYLEME KATILIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Memurlar ayrıca, anayasal hakları çerçevesinde yapılan basın açıklaması için sözleşmelerinde yer alan “kurum araçlarından yetkili sendika faydalanabilir” ibaresine rağmen, belediye yönetiminin araçları iptal ettiğini ve kendi personelini araçlardan indirerek eyleme katılımı engellemeye çalıştığını dile getirdi. Hakkını arayan kamu emekçilerine karşı her türlü baskı ve mobbing girişiminde bulunulduğu da açıklamada vurgulandı.

ALACAKLAR ALINANA KADAR EYLEM SÜRECEK

Memurlar, belediye yönetimini eleştirerek, haklarının bir an önce ödenmesini talep etti. Açıklamada ayrıca, alacaklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve tüm kamuoyuna durumu duyurduklarını belirttiler.