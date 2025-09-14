Süper Lig’in 5. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 60. dakikada Cardoso’nun golüyle öne geçse de, 85. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun serbest vuruş golüyle Göztepe skoru eşitledi.

İlk yarıda gol çıkmadı

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da fileler havalandırılamadı.

18. dakikada Göztepe’den Juan’ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

34. dakikada Kayserispor’dan Mane’nin şutunu kaleci Lis çeldi, dönen topa Mendes vurdu ancak Lis bir kez daha gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Cardoso Kayserispor’u öne geçirdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 60. dakikada golü buldu. Benes’in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası dışından sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Efkan Bekiroğlu’ndan kritik eşitlik golü

Maçın 85. dakikasında sahneye çıkan Efkan Bekiroğlu, Göztepe’ye 1 puanı getirdi. Kayserispor ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Efkan, sert şutuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Kaleciler maça damga vurdu

Karşılaşma boyunca kaleciler öne çıktı.

Kayserispor kalecisi Onurcan, 59. dakikada Dennis’in sert şutunu kornere çeldi.

Göztepe kalecisi Lis ise 90. dakikada Benes’in sert şutunda kritik bir kurtarışa imza attı.

Maçın özeti ve puan durumu

Goller: Cardoso (60) / Efkan Bekiroğlu (85)

Sarı Kartlar: Dorukhan Toköz, Opoku, Furkan Soyalp, German (Kayserispor); Dennis (Göztepe)

Bu sonuçla Kayserispor puanını 3’e, Göztepe ise 9’a yükseltti.

Maçın hakem kadrosu

Hakem: Atilla Karaoğlan

Yardımcılar: Erkan Akbulut, Selim Şenöz