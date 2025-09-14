İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Seyde ve Ferhat Altundağ çiftinin düğününde, davetliler arasında yaşanan ilginç bir olay geceye damga vurdu. Geleneksel takı merasimi sırasında altın ve para hediyeleriyle sahneye çıkan misafirlerin arasından bir kişi, alışılmışın dışında bir sürpriz yaptı.

Sait Ece isimli davetli, elinde taşıdığı araba jantıyla düğün salonuna girdi. Sahneye çıkan Ece, büyük bir ciddiyetle jantı gelin ve damada takdim etti. O anlar, hem çiftin hem de diğer davetlilerin şaşkınlıkla gülümsemesine neden oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Salonda bulunan misafirler, yaşanan bu sıra dışı anı cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada paylaşıldı ve hızla yayıldı. Kullanıcılar, “En unutulmaz düğün hediyesi” yorumlarıyla olayı esprili bir şekilde değerlendirdi.

Çift tebessümle karşıladı

Takı töreninde kendilerine uzatılan araba jantını gülümseyerek kabul eden Seyde ve Ferhat Altundağ çifti, bu anın düğünlerinin en çok hatırlanacak kısmı olduğunu ifade etti. Davetlilerin kahkahalarıyla salonda renkli görüntüler ortaya çıktı.