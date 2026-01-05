Süper Lig’de ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, Brezilya pazarındaki etkisini artırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ceara forması giyen genç golcü Guilherme Luiz’i renklerine bağladı.

21 yaşındaki forvetle uzun vadeli anlaşma

Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonlu sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun uzun vadeli bir planlamayla kadroya dahil edildiği vurgulandı.

İzmir temsilcisi, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu transferle hem sportif başarıyı hem de ekonomik kazancı hedefliyor.

Bonservisi 900 bin Euro

Sarı-kırmızılıların Guilherme Luiz için Brezilya ekibi Ceara’ya yaklaşık 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla öne çıkan Luiz’in, hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Göztepe’de Brezilyalı forvet geleneği sürüyor

Guilherme Luiz, Göztepe’nin son 2,5 yılda transfer ettiği 5’inci Brezilyalı forvet olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar daha önce Romulo, Juan, Emersonn ve Janderson’u kadrosuna katmıştı.

Bu isimlerden Romulo ve Emersonn’un Avrupa’ya transfer olarak kulübe ciddi bonservis gelirleri kazandırması, Göztepe’nin Brezilya pazarındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni bir Brezilyalı forvet daha yolda

Göztepe’nin transfer çalışmalarını Guilherme Luiz ile sınırlı tutmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bir Brezilyalı forvet oyuncusuyla daha anlaşma aşamasında olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde yeni bir transferi daha resmen açıklaması bekleniyor.