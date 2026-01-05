Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla ilçenin ulaşım altyapısından sosyal dayanışmaya, yeşil alanlardan teknoloji ve inovasyona kadar geniş bir alanda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. “Üreten, dayanışan ve geleceğe hazırlanan Bornova” vizyonuyla yürütülen çalışmalar, kent yaşamının birçok noktasında somut karşılık buldu.

Ulaşım seferberliği: Caddeler yenilendi, güvenlik arttı

2025 yılında ilçenin dört bir yanında yol, asfalt, kaldırım ve kavşak düzenlemelerini kapsayan geniş ölçekli bir ulaşım seferberliği hayata geçirildi. Trafiğin yoğun olduğu Bornova Anadolu Lisesi çevresinde asfaltlama ve yaya güvenliğini artıran düzenlemeler yapıldı.

Pınar Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesi baştan sona yenilenerek peyzaj çalışmalarıyla yeni bir kimlik kazandı. Suvari Caddesi ve bağlantılı sokaklar elden geçirildi, Bornova Caddesi genişletilerek kaldırım ve kavşak düzenlemeleriyle trafik akışı rahatlatıldı. Türkan Özilhan Hastanesi’ne alternatif yol açılarak sağlık ulaşımı kolaylaştırıldı. Ayrıca Tır Parkı ve Motokurye Parkı hizmete alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ulaşım yatırımlarını, “Ulaşım yalnızca altyapı değil, aynı zamanda yaşam güvenliği meselesidir” sözleriyle değerlendirdi.

Yeni meydanlar ve parklarla kamusal alanlar güçlendi

2025 yılında Bornova’nın kamusal alanları da yeniden tasarlandı. Abide-i Hürriyet Meydanı, Bisiklet Performans Parkı ve KKTC Parkı açılarak kent yaşamına yeni buluşma noktaları kazandırıldı.

Yenilenen dört parka ise Şehit Fehmi Taşkın, Yılmaz Çapın, Güney Temiz ve Madımak’ta katledilenlerin anısına isimler verildi. Bu alanlar, toplumsal hafızayı yaşatan ve dayanışma duygusunu güçlendiren mekânlara dönüştürüldü.

İnovasyon ve hizmette yeni merkezler

Belediyecilik kapasitesini artıran yeni tesisler 2025’te hizmete girdi. Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi, Yerel Tohum Merkezi, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası, Eros Kedi Kliniği, BBŞT Akademi ve Kıyafet Pazarı, hem teknoloji hem de sosyal dayanışma alanında önemli katkılar sundu.

Yangınla mücadele ve çevreci filo

Artan orman yangını riskine karşı belediye filosu yangın söndürme araçları ve tankerlerle güçlendirildi. Araç parkına eklenen elektrikli araçlarla çevreci ve düşük karbonlu belediye hizmetleri yaygınlaştırıldı. Başkan Eşki, doğayı korumanın Bornova’nın geleceğini korumak anlamına geldiğini vurguladı.

Sosyal belediyecilikte güçlü adımlar

Dayanışma odaklı hizmetler 2025’te genişletildi. Çamdibi Kent Lokantası’nın ardından Mevlana ve Kızılay Kent Lokantaları açıldı. Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti özellikle öğrenciler ve dar gelirli yurttaşlar için önemli bir destek sundu. Kent Marketlerin ardından Kızılay Mahallesi’nde Kent Kasap hizmete alındı ve gıda destek modeli yeni bir boyut kazandı.

Kent bostanları büyüdü, kadın emeği güçlendi

Bornova Belediyesi’nin tarımsal dayanışma modeli olan Kent Bostanları, 2025 yılında genişletildi. Pınarbaşı’nda başlayan uygulama 7 noktaya ulaştı. Bu alanlardan yararlanan kadın sayısı 500’e çıktı. Başkan Ömer Eşki, Kent Bostanlarının yalnızca üretim alanı değil, kadınların dayanışma, üretime katılım ve ekonomik güçlenme mekânı olduğuna dikkat çekti.