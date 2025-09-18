Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe Sezona İyi Başladı

Sezona 2 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, Beşiktaş karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Gürsel Aksel’de oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. İstanbul ekibi, iki maç eksiğiyle 6 puanla 10. sırada bulunurken, sarı-kırmızılılar 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

İç Sahada İlk Galibiyet Hedefi

Göztepe, sezonun ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış, 4. hafta Konyaspor ile 1-1’lik skorla ayrılmıştı. Üç deplasman maçında ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, henüz taraftarının önünde galibiyet alamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Beşiktaş maçını kazanarak bu seriyi kırmayı hedefliyor.

Geçen Sezon Beşiktaş’a Boyun Eğmedi

Geçen sezon Göztepe, Beşiktaş karşısında tüm kulvarlarda boyun eğmedi. Süper Lig’de deplasmanda 4-2 kazanan İzmir ekibi, Gürsel Aksel’de 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde ise Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek, rakibiyle oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Tek Eksik Ogün

Sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Genç oyuncunun durumu iyiye gitse de bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. İzmir ekibinde Ogün dışında eksik bulunmuyor.