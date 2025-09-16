Göztepe, Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun başarılı sonuçları ve şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı bir kez daha mağlup etmek için tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Geçen Sezon Göztepe'nin Üstünlüğü

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş’a karşı harika sonuçlar elde eden Göztepe, İstanbul’daki Süper Lig maçında rakibini 4-2 yenerek büyük bir galibiyete imza atmıştı. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Beşiktaş’ı sahasında 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise Beşiktaş’la İzmir’de 1-1’lik beraberlik yaşamıştı.

Bu Sezon Göztepe'nin Formu

2024-25 sezonunda iddialı bir başlangıç yapan Göztepe, ligde 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanlarda Çaykur Rizespor’u 3-0 ve Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Göztepe, Kayserispor deplasmanından ise 1-1’lik eşitlikle döndü. Evindeki iki maçta ise galibiyet alamadı.

Biletler Satışa Çıktı

Beşiktaş maçı için biletler satışa sunuldu. Göztepe'nin maçına ilgi büyük. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

1'inci kategori: 6.500 TL

2'nci kategori: 5.500 TL

3'üncü kategori: 2.750 TL

4'üncü kategori: 2.000 TL

5'inci ve 6'ncı kategori: 1.500 TL

Misafir tribünü: 1.950 TL

Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımın büyük bir kısmı Beşiktaş maçına hazır durumda.

Göztepe'nin Hedefi: Beşiktaş'ı Mağlup Etmek

Göztepe, geçtiğimiz sezonki başarılı sonuçlarını tekrarlayarak Beşiktaş'ı Gürsel Aksal Stadı'nda bir kez daha yenmeyi hedefliyor. Bu maç, sarı-kırmızılılar için çok önemli bir adım olacak.