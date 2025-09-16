Egi̇ad, Portekiz Yatırım Fırsatlarını İzmir Iş Dünyasıyla Paylaştı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Avrupa Birliği’nin dinamik ekonomilerinden biri olan Portekiz’in sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını İzmir iş dünyasıyla paylaştı. Portekiz Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Celeste Mota ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı’nın katıldığı toplantı, EGİAD merkezinde gerçekleştirildi.

Portekiz’in Yatırım Potansiyeli İlgi Çekici

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, açılış konuşmasında Portekiz’in Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarına açılan stratejik konumuna dikkat çekti. Özhelvacı, özellikle yenilenebilir enerji, turizm, tarım-gıda, teknoloji ve lojistik sektörlerinde Portekiz’in sunduğu fırsatların, Türk yatırımcılar için büyük potansiyel taşıdığını ifade etti.

Portekiz’in köklü ticaret ilişkileri ve güçlü siyasi bağlarının, Türk iş dünyasına geniş fırsatlar sunduğunu belirten Özhelvacı, iki ülke arasındaki geçmişin 1800'lü yıllara kadar uzandığını hatırlattı. Ayrıca, Türkiye-Portekiz arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla arttığını vurgulayan Özhelvacı, 2024’te ikili ticaret hacminin yaklaşık 2,9 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Portekiz’den Türkiye’ye Yatırım Daveti

Özhelvacı, Portekiz’in büyük altyapı projelerine Türk firmalarının aktif katılımını beklediğini belirtti. 2025 yılı için 3,5 milyar dolar hedefi koyan iki ülke arasındaki ticaretin artması hedefleniyor. Portekiz’in 75 milyar dolar tutarındaki altyapı projeleri için Türk iş insanlarına davet gönderildi.

Türk Firmaları İçin Somut Fırsatlar

Toplantıda Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Portekiz'in sunduğu inşaat, enerji ve lojistik gibi sektörlerdeki fırsatlara dair bilgiler verdi. Yiğitbaşı, Türk firmalarının bu projelere katılabileceğini ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirebileceğini belirtti.

EGİAD Üyelerine Stratejik Fırsatlar

Seminerde EGİAD üyelerine Portekiz’deki somut fırsatlar tanıtıldı ve hangi sektörlerde projelerin hızla geliştiği aktarıldı. Katılımcılar, doğru bilgilerle kararlar alarak Portekiz’e yatırım yapmanın stratejik faydalarına odaklandı.

Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Kaan Özhelvacı, konuşmasında ekonomik dalgalanmalara rağmen kriz dönemlerinin fırsatlar sunduğunu belirterek, EGİAD’ın genç iş insanlarını küresel rekabet gücü kazandırma amacına dikkat çekti. Özhelvacı, bu seminerin bir vizyon tazeleme fırsatı sunduğunu vurgulayarak, yeni stratejik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.